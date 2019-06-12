Секретарь СНБО Данилюк ездил в Авдеевку и Приазовье

12 июня, 2019, 11:23

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк посетил зону ООС

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook .

Отмечается, что делегация СНБО и главе с Данилюком приехали в зону ООС, чтобы ознакомиться с ситуацией на линии соприкосновения.

Во время визита члены СНБО заслушали доклад Командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Сирского по общей ситуации.

Впоследствии, рабочая группа СНБО посетила передовые позиции войск в районе населенного пункта Авдеевка. И побывали на Приазовье, где изучили состояние дел в воинских частях, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения.