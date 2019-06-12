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Espreso.tvОбществоСекретарь СНБО Данилюк ездил в Авдеевку и Приазовье

Секретарь СНБО Данилюк ездил в Авдеевку и Приазовье

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк посетил зону ООС

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook .

Отмечается, что делегация СНБО и главе с Данилюком приехали в зону ООС, чтобы ознакомиться с ситуацией на линии соприкосновения.

Во время визита члены СНБО заслушали доклад Командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Сирского по общей ситуации.

Впоследствии, рабочая группа СНБО посетила передовые позиции войск в районе населенного пункта Авдеевка. И побывали на Приазовье, где изучили состояние дел в воинских частях, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения.

 

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