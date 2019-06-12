Секретарь СНБО Данилюк ездил в Авдеевку и Приазовье
12 июня, 2019, 11:23
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк посетил зону ООС
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook .
Отмечается, что делегация СНБО и главе с Данилюком приехали в зону ООС, чтобы ознакомиться с ситуацией на линии соприкосновения.
Во время визита члены СНБО заслушали доклад Командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Сирского по общей ситуации.
Впоследствии, рабочая группа СНБО посетила передовые позиции войск в районе населенного пункта Авдеевка. И побывали на Приазовье, где изучили состояние дел в воинских частях, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения.
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