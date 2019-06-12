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Espreso.tvОбществоСегодня термометры покажут +35. Синоптик сказала, где именно

Сегодня термометры покажут +35. Синоптик сказала, где именно

12 июня почти на всей территории Украины, кроме запада, ожидается жаркая погода

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

На западе есть вероятность локальных кратковременных дождей с грозами, до +30.

На севере будет +30 ... +32 и сухо.

На востоке страны жара и сухо, +30 ... +35.

В центре Украины без осадков, +30 .. + 34.

На юге сильная жара - + 30 ... + 35.

В Киеве будет сухо и жарко, до +31.

 

 

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