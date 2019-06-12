Сегодня термометры покажут +35. Синоптик сказала, где именно
12 июня, 2019, 06:30
12 июня почти на всей территории Украины, кроме запада, ожидается жаркая погода
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
На западе есть вероятность локальных кратковременных дождей с грозами, до +30.
На севере будет +30 ... +32 и сухо.
На востоке страны жара и сухо, +30 ... +35.
В центре Украины без осадков, +30 .. + 34.
На юге сильная жара - + 30 ... + 35.
В Киеве будет сухо и жарко, до +31.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-