//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРаскаленный асфальт и горячие макушки. Синоптик спрогнозировала 35 жары на четверг

Раскаленный асфальт и горячие макушки. Синоптик спрогнозировала 35 жары на четверг


фото: REUTERS
В четверг, 13 июня, в Украине все еще будет держаться жаркая погода

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что во всей Украине жара продлится и завтра, 12 июня, в течение дня максимальная температура воздуха достигнет + 30 + 35 градусов. Ближайшей ночью предполагается + 18 + 23 градуса.

Локальные дожди с грозами пройдут завтра на Севере, Западе, в Центре и даже на Харьковщине и в Крыму.
Хотя большая часть территории Украины будет принадлежать сухой воздушной массе.

"В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, + 31 + 33 градуса. Если какая-то капля упадет на раскаленный асфальт и горячие наши макушки - мы не против", - рассказала синоптик.

Пока, в ближайшие дни - жара содержится.

Небольшое ослабление жары - с понедельника, однако на юге и востоке все еще доминировать очень высокие градуса.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июня, 2019 среда

больше новостей

12 июня, 2019 среда

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать