Раскаленный асфальт и горячие макушки. Синоптик спрогнозировала 35 жары на четверг

12 июня, 2019, 11:36

В четверг, 13 июня, в Украине все еще будет держаться жаркая погода

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что во всей Украине жара продлится и завтра, 12 июня, в течение дня максимальная температура воздуха достигнет + 30 + 35 градусов. Ближайшей ночью предполагается + 18 + 23 градуса.

Локальные дожди с грозами пройдут завтра на Севере, Западе, в Центре и даже на Харьковщине и в Крыму.

Хотя большая часть территории Украины будет принадлежать сухой воздушной массе.

"В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, + 31 + 33 градуса. Если какая-то капля упадет на раскаленный асфальт и горячие наши макушки - мы не против", - рассказала синоптик.

Пока, в ближайшие дни - жара содержится.

Небольшое ослабление жары - с понедельника, однако на юге и востоке все еще доминировать очень высокие градуса.