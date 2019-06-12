Раскаленный асфальт и горячие макушки. Синоптик спрогнозировала 35 жары на четверг
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в своем Telegram-канале.
Отмечается, что во всей Украине жара продлится и завтра, 12 июня, в течение дня максимальная температура воздуха достигнет + 30 + 35 градусов. Ближайшей ночью предполагается + 18 + 23 градуса.
Локальные дожди с грозами пройдут завтра на Севере, Западе, в Центре и даже на Харьковщине и в Крыму.
Хотя большая часть территории Украины будет принадлежать сухой воздушной массе.
"В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, + 31 + 33 градуса. Если какая-то капля упадет на раскаленный асфальт и горячие наши макушки - мы не против", - рассказала синоптик.
Пока, в ближайшие дни - жара содержится.
Небольшое ослабление жары - с понедельника, однако на юге и востоке все еще доминировать очень высокие градуса.
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