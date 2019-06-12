Radiohead выложили неопубликованные песни, чтобы не платить хакерам $ 150 тыс. за возвращение записей
Об этом сообщает ВВС.
Музыканты стали жертвами хакеров, похитивших неопубликованные композиции группы. Кибермошенники потребовали от музыкантов $ 150 тыс. за возвращение записей. Поэтому, чтобы избежать шантажа, Radiohead опубликовали свои композиции.
"За 18 фунтов можно узнать, должны ли мы заплатить этот выкуп", - сказал гитарист Джонни Гринвуд.
Средства от продажи сборника пойдут на благотворительность - музыканты перечислят их климатическим активистам Extinction Rebellion.
Среди обнародованных записей - 12-минутная версия Paranoid Android, демо-запись Тома Йорка Karma Police и десятки выпущенных или незавершенных песен, которые создавались во время работы над OK Computer.
Альбом OK Computer 1997 года считают шедевром Radiohead.
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