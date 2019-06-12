Radiohead выложили неопубликованные песни, чтобы не платить хакерам $ 150 тыс. за возвращение записей

12 июня, 2019, 19:37

Популярная британская группа выложила 18 часов музыки, записанной при создании их одного из самых успешных альбомов OK Computer

Об этом сообщает ВВС.

Музыканты стали жертвами хакеров, похитивших неопубликованные композиции группы. Кибермошенники потребовали от музыкантов $ 150 тыс. за возвращение записей. Поэтому, чтобы избежать шантажа, Radiohead опубликовали свои композиции.

"За 18 фунтов можно узнать, должны ли мы заплатить этот выкуп", - сказал гитарист Джонни Гринвуд.

Средства от продажи сборника пойдут на благотворительность - музыканты перечислят их климатическим активистам Extinction Rebellion.

Среди обнародованных записей - 12-минутная версия Paranoid Android, демо-запись Тома Йорка Karma Police и десятки выпущенных или незавершенных песен, которые создавались во время работы над OK Computer.

Альбом OK Computer 1997 года считают шедевром Radiohead.