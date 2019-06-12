"Укрзализныця" опровергла слухи об отмене "Интерсити" Константиновка - Киев

12 июня, 2019, 15:07

Информация об отмене одного из поездов "Интерсити", курсирующего между Константиновкой и Киевом, оказалась фейком

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Информация о том, что с 18 июня отменен поезд "Интерсити +" Константиновка - Киев, - не соответствует действительности.

"Указанный поезд и в дальнейшем курсирует по маршруту", - сообщили в УЗ.

Из Киева поезд отправляется в 6:12 и прибывает в Константиновку в 12:48, в обратном направлении поезд отправляется в 16:20 и прибывает в столицу Украины в 23:05.