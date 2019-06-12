"Плацдарм для возможной атаки": экс-заместитель главы СБУ объяснил, чем ситуация в Молдове опасна для Украины

12 июня, 2019, 22:27

Россия будет пытаться продвигать в Молдове идею возвращения Приднестровья на условиях федерализации для проведения в парламент пророссийских сил

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

"Что может произойти в ближайшее время? Если примут те условные планы, которые озвучил лидер Демократической партии Плахотнюк, а он озвучил как раз момент того, что требует Россия - усиление ее влияния, отказ от европейского вектора и НАТО и федерализация. Федерализация для чего нужна - не как повод для их прихоти, а для того, чтобы ввести приднестровских граждан в избирательный процесс Молдовы. И тогда это шаткое положение - пророссийскую среду и проевропейское среду - будет нарушено, пророссийское направление получит новое дыхание и, возможно, даже преимущество на будущих выборах в парламент и тогда уже однозначно иметь пророссийскую территорию у себя на границе", - сказал Ягун.

Экс-заместитель главы СБУ подчеркнул, что для Украины опасны объекты в Приднестровье, которые охраняет размещенный там российский военный контингент.

"Это огромная опасность. Не очень опасен сам контингент, там находится - 1,5 тыс. человек, - сколько опасна сама инфраструктура, которую они защищают, в частности, восстановленный в 2014 году аэродром, способный принимать большие самолеты. Это плацдарм для возможной атаки в сторону юга Украины. Ну и, собственно, то, что в Молдове это происходит, это один из возможных сценариев для Украины - репетиция "как разделить Украину по молдавскому сценарию", - добавил Ягун.

При этом эксперт отметил, что сейчас в Молдове проевропейские и пророссийские силы объединились для налаживания определенной стабильности.

"Там сейчас состоялась уникальная ситуация в том плане, что пророссийские силы и проевропейские силы под эгидой России, США и европейского сообщества объединились в том направлении, чтобы получить условную стабильность. Потому что, я так понимаю, те все силы просто устали от ситуации, которая происходит в Молдове", - сказал Ягун.