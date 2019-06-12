"Плацдарм для возможной атаки": экс-заместитель главы СБУ объяснил, чем ситуация в Молдове опасна для Украины
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун.
"Что может произойти в ближайшее время? Если примут те условные планы, которые озвучил лидер Демократической партии Плахотнюк, а он озвучил как раз момент того, что требует Россия - усиление ее влияния, отказ от европейского вектора и НАТО и федерализация. Федерализация для чего нужна - не как повод для их прихоти, а для того, чтобы ввести приднестровских граждан в избирательный процесс Молдовы. И тогда это шаткое положение - пророссийскую среду и проевропейское среду - будет нарушено, пророссийское направление получит новое дыхание и, возможно, даже преимущество на будущих выборах в парламент и тогда уже однозначно иметь пророссийскую территорию у себя на границе", - сказал Ягун.
Экс-заместитель главы СБУ подчеркнул, что для Украины опасны объекты в Приднестровье, которые охраняет размещенный там российский военный контингент.
"Это огромная опасность. Не очень опасен сам контингент, там находится - 1,5 тыс. человек, - сколько опасна сама инфраструктура, которую они защищают, в частности, восстановленный в 2014 году аэродром, способный принимать большие самолеты. Это плацдарм для возможной атаки в сторону юга Украины. Ну и, собственно, то, что в Молдове это происходит, это один из возможных сценариев для Украины - репетиция "как разделить Украину по молдавскому сценарию", - добавил Ягун.
При этом эксперт отметил, что сейчас в Молдове проевропейские и пророссийские силы объединились для налаживания определенной стабильности.
"Там сейчас состоялась уникальная ситуация в том плане, что пророссийские силы и проевропейские силы под эгидой России, США и европейского сообщества объединились в том направлении, чтобы получить условную стабильность. Потому что, я так понимаю, те все силы просто устали от ситуации, которая происходит в Молдове", - сказал Ягун.
- Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство, этот срок истек в полночь 8 июня.
- 8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром соглавы проевропейского блока ACUM Майи Санду и приняли постановление, в котором признали свою страну "захваченным государством" .
- 9 июня суд общей юрисдикции отстранил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.
- 9 июня Европейский Союз признал легитимным новое правительство Молдовы, сформированное после устранения судом от должности президента Игоря Додона.
- МИД Украины в своей официальной реакции на события в Молдове предостерег от реализации "российского сценария федерализации".
- СБУ усилила контрразведывательный режим на въезде в страну через свою территорию по отношению к радикально настроенным гражданам Российской Федерации.
- МИД РФ обнародовало официальное заявление, в котором признало новую коалицию в составе пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM, а также новое правительство во главе с Майей Санду.
- У Путина заявили, что "хозяин Молдовы" тайно предлагал переориентацию на Москву.
- Румыния официально поддержала смену власти в Молдове.
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