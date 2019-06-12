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Espreso.tvОбщество"Людям нарассказывали сказок": Климкин разрушил миф о вступлении Украины в ЕС через 5-10 лет

"Людям нарассказывали сказок": Климкин разрушил миф о вступлении Украины в ЕС через 5-10 лет


фото: lb.ua
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинцам рассказывали сказок о вступлении в Европейский Союз через 5-10 лет, но это нереально

Об этом он написал в Facebook 11 июня.

"В очереди за утренним кофе случайно стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок", - сказал глава МИД.

"Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году. Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что за 10 лет - уже реальнее, но все еще ерунда", - добавил он, отметив, что для этого переговоры о вступлении надо было бы начинать буквально завтра.

По его словам, для того, чтобы вступить в ЕС, Украине нужно минимум стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов.

 

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