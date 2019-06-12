Приходько выиграла суд против команды Порошенко и получит 260 тыс. грн возмещения
Об этом певица и политик сообщила в своем Instagram.
По ее словам, Приходько выиграла суд и должна получить 260 тыс. грн.
В феврале 2018 года Анастасия Приходько опубликовала в Facebook обращение, в котором требовала от команды Петра Порошенко удалить из сети промо-ролик его предвыборной кампании. По словам Приходько, она оказалась в нем нечестным путем.
Как пояснила певица, ее приглашали снять мотивационное видео об Украине, но позже в нем появилось имя действующего на тот момент президента.
Бывший продюсер певицы Денис Путинцев рассказал журналистам, что не знал о целях съемок, которые ранее под видом социального проекта предложил артистке министр культуры Евгений Нищук. К тому же, по словам продюсера, он запретил публикацию видео, как только увидел, что оно является политическим промо-роликом. Однако его не послушали и видео появилось в сети.
Видео сначала опубликовали на официальном сайте и YouTube-канале Волынской ОГА. Сейчас ролик уже недоступен для просмотра.
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