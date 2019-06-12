Протесты в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ, чтобы остановить штурм парламента

"Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы остановить протестующих от штурма парламента во время масштабной эскалации общественного гнева против спорного законопроекта об экстрадиции", - говорится в сообщении.

Полицейские также предупредили демонстрантов, применят силу, если те не остановятся.

Позже законодатели заявили, что сессия была отменена примерно за 15 минут до начала дискуссии по спорному проекту закона через протестующих возле парламента, пишет The Guardian .

Как сообщалось, 9 июня десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга против закона, который, по мнению критиков, может позволить КНР задерживать политических оппонентов на территории города. Противоречивый законопроект об экстрадиции позволит отправлять подозреваемых в преступлениях в континентальный Китай для дальнейшего судебного процесса.

Губернатор Гонконга Керри Лам настаивает на принятии законопроекта. Сторонники говорят, что в документе есть гарантии, которые будут предотвращать экстрадицию любого из-за религиозного или политического преследования в Китай.

Но критики законопроекта говорят, что с принятием закона жители бывшей британской колонии попадут в руки глубоко политизированной системы правосудия КНР, и это приведет к дальнейшей потере автономии Гонконга.