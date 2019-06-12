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Espreso.tvОбществоПочти без серой зоны: Объединенные силы закрепились на новых позициях в 250 метрах от Донецка

Почти без серой зоны: Объединенные силы закрепились на новых позициях в 250 метрах от Донецка

Расстояние между позициями сил ООС и российскими оккупационными войсками на направлении оккупированного пгт Александровка иногда составляет всего несколько сотен метров

Об этом сообщают в пресс-службе Операции объединенных сил.

Около месяца назад воины отдельной механизированной бригады им. Короля Данила оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки.

"Следовательно, украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас, по направлению в сторону оккупированного пгт Александровка силами пехотинцев сведены полноценные опорные пункты подразделений", - говорится в сообщении.

Благодаря укреплению позиций подразделения операции Объединенных сил надежно контролируют определенный участок ответственности фактически вплотную к Донецку. Расстояние между позициями сил ООС и российскими оккупационными войсками на этом направлении кое-где составляет всего несколько сотен метров.

"Разведчики бригады зашли в так называемую "серую зону", для того чтобы улучшить свое тактическое положение - отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения, оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения. Это прежде всего безопасность людей. Это также улучшает и наше положение, отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия. А еще каждая, даже маленькая победа мотивирует бойцов, мотивирует их дух. Они понимают, что не стоят на месте, а по чуть-чуть возвращают наши земли. На самом деле, это очень мотивирует ", - рассказывал пресофицер бригады Назар Ильницкий " АрмииFM ".

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