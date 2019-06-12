Перепись населения планируют провести в декабре 2019 года, - Стефанчук

12 июня, 2019, 12:09

Перепись населения планируют провести в декабре 2019 года, ведь именно в этот период в стране находится максимальное количество людей

Об этом заявил представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина .

Отмечается, что Кабмин и Госстат запланировали на 2020 год проведение переписи, однако, пока ищут оптимальный вариант, как удешевить эту процедуру и до конца этого года провести перепись.

"Мы проводили переговоры на эту тему: все упирается в то, что на проведение переписи нужна огромная сумма - до 4 млрд грн. Планировалось закупить планшеты, затем их передать в школу и т. д. Мы сейчас ищем оптимальный вариант, как удешевить и к конца этого года провести. Вместо планшетов мы предлагаем провести перепись все же в бумажном варианте ", - рассказал Стефанчук.

По его словам, надо будет внести изменения в госбюджет.

"Сейчас мы просто не знаем, сколько в стране людей, их социальные статусы - есть масса граждан, которые оформили себе льготы по фейковым документам. Солдаты, которые потеряли здоровье в боях на Донбассе, не могут оформить документы УБД (удостоверение участника боевых действий , - ред.), зато есть масса корочек УБД у тех, кто пару дней где-то посидел в прифронтовой зоне. в этом всем перепись поможет навести порядок ", - добавил представитель президента в Раде.