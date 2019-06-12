Парубий подписал закон о временных следственных комиссиях, предусматривающий процедуру импичмента президента

12 июня, 2019, 17:18

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", предусматривающий процедуру импичмента президента

Об этом Парубий сообщил в Twitter.

"Сегодня подписал Закон Украины # 1098" О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись Президенту Украины", - написал Парубий.

Сегодня подписал Закон Украины # 1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" @verkhovna_rada и передал его на подпись Президенту Украины. - Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 12 июня 2019 г.

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях. В законе в частности прописана процедура отстранения президента страны от должности в порядке импичмента.

"Специальная временная следственная комиссия Верховной Рады Украины (далее - специальная следственная комиссия) - коллегиальный временный орган Верховной Рады Украины, который образуется в составе народных депутатов Украины, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств совершения Президентом Украины государственной измены или другого преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины представлении об инициировании вопроса об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента", - говорится в законе.

Закон предусматривает, что Специальная следственная комиссия готовит выводы и предложения по совершению президентом Украины государственной измены или иного преступления и принимает решения по ним, а также готовит и принимает заключение по обвинению президента Украины.

Вопрос о выводах и предложениях комиссии включается в повестку дня Верховной Рады без голосования и рассматривается безотлагательно. Вместе с выводами и предложениями комиссии нардепы - члены комиссии вносят на рассмотрение Рады проект постановления об обвинении президента или о прекращении рассмотрения отстранения президента от должности в порядке импичмента.

В случае принятия Советом обвинения президента комиссия готовит проект постановления об обращении в Конституционный суд за заключением о конституционности расследования и рассмотрении дела об импичменте, а также в Верховный суд для по заключению о признаках государственной измены или иного преступления в действиях президента.

Конституционный и Верховный суды безотлагательно рассматривают обращение Верховной Рады и не позднее, чем в 15-дневный срок со дня направления обращений предоставляют выводы. После получения выводов судов специальная следственная комиссия рассматривает их и готовит доклад к пленарному заседанию Верховной Рады, а члены комиссии вносят проект постановления об отстранении президента в порядке импичмента.

В случае получения отрицательных заключений Конституционного или Верховного суда специальная следственная комиссия готовит информацию для объявления о прекращении процедуры импичмента.