Партия Вакарчука "Голос" исключила из списка двух мажоритарщиков из-за связи с Медведчуком
12 июня, 2019, 11:45
Партия Святослава Вакарчука "Голос" исключила двух претендентов на депутатские мандаты из перечня кандидатов в одномандатных округах из-за несоответствия критериям
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что журналисты движения "Честно" предоставили доказательства того, что кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу №22) был связан с деятельностью партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Луцке.
Фамилия кандидата в Киеве Евгения Кугук (выдвигался по округу №217) активисты нашли в списках партии "Оппозиционный блок" на внеочередных парламентских выборах 2014 года.
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