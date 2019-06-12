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Espreso.tvОбществоПартия Вакарчука "Голос" исключила из списка двух мажоритарщиков из-за связи с Медведчуком

Партия Вакарчука "Голос" исключила из списка двух мажоритарщиков из-за связи с Медведчуком


фото: reuters
Партия Святослава Вакарчука "Голос" исключила двух претендентов на депутатские мандаты из перечня кандидатов в одномандатных округах из-за несоответствия критериям

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что журналисты движения "Честно" предоставили доказательства того, что кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу №22) был связан с деятельностью партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Луцке.

Фамилия кандидата в Киеве Евгения Кугук (выдвигался по округу №217) активисты нашли в списках партии "Оппозиционный блок" на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

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