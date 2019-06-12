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Espreso.tvСпортОпределился соперник сборной Украины в финале ЧМ-2019

Определился соперник сборной Украины в финале ЧМ-2019


фото: fifa.com
Стал известен соперник сборной Украины U-20 на чемпионате мира-2019

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Вторым финалистом ЧМ-2019 стала сборная Южной Кореи, которая в полуфинале минимально одолела Эквадор - 1: 0 (гол на 39-й минуте забил Джун).

Финал чемпионата мира U-20 состоится 15 июня на стадионе "Видзев" в городе Лодзь, начало - в 19.00.

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