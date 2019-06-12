Определился соперник сборной Украины в финале ЧМ-2019

12 июня, 2019, 08:25

Стал известен соперник сборной Украины U-20 на чемпионате мира-2019

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Вторым финалистом ЧМ-2019 стала сборная Южной Кореи, которая в полуфинале минимально одолела Эквадор - 1: 0 (гол на 39-й минуте забил Джун).

Финал чемпионата мира U-20 состоится 15 июня на стадионе "Видзев" в городе Лодзь, начало - в 19.00.