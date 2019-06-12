Определился соперник сборной Украины в финале ЧМ-2019
12 июня, 2019, 08:25
Стал известен соперник сборной Украины U-20 на чемпионате мира-2019
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Вторым финалистом ЧМ-2019 стала сборная Южной Кореи, которая в полуфинале минимально одолела Эквадор - 1: 0 (гол на 39-й минуте забил Джун).
Финал чемпионата мира U-20 состоится 15 июня на стадионе "Видзев" в городе Лодзь, начало - в 19.00.
- Напомним, 11 июня сборная Украины U-20 победила Италию в полуфинальном поединке чемпионата мира-2019 и стала первым финалистом турнира.
- 7 июня во четвертьфинале чемпионата мира-2019 U-20 сборная Украины минимально одолела Колумбию и пробилась в следующий раунд турнира.
- 3 июня молодежная сборная Украины по футболу победила Панаму и вышла в 1/4 финала чемпионата мира U-20 в Польше.
- Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией на молодежном чемпионате мира по футболу U-20 и вышла в плей-офф с первого места в группе .
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