Оккупанты кормили крымских школьников испорченными продуктами

12 июня, 2019, 07:56

В аннексированном Крыму в столовых детских садов и общеобразовательных школ, а также одном колледже прокуратура обнаружила продукты без маркировки и с истекшим сроком годности

Об этом сообщает " Крим.Реалии ".

Отмечается, что российская прокуратура Крыма выявила нарушения в сфере организации питания в двух школах, детском саду и колледже.

Выявлены нарушения, проявившиеся в востребования непредвиденных документов из родителей для получения детьми бесплатного питания, неправомерного сокращения продолжительности изменений, на которых ученикам дают горячее питание, а также незаконного сбора учителями из родителей средств.

Сообщается, что виновным должностным лицам назначили наказание в виде штрафов. Администрации учебных заведений на данный момент ситуацию не комментировали.