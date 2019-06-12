Оккупанты кормили крымских школьников испорченными продуктами
12 июня, 2019, 07:56
В аннексированном Крыму в столовых детских садов и общеобразовательных школ, а также одном колледже прокуратура обнаружила продукты без маркировки и с истекшим сроком годности
Об этом сообщает " Крим.Реалии ".
Отмечается, что российская прокуратура Крыма выявила нарушения в сфере организации питания в двух школах, детском саду и колледже.
Выявлены нарушения, проявившиеся в востребования непредвиденных документов из родителей для получения детьми бесплатного питания, неправомерного сокращения продолжительности изменений, на которых ученикам дают горячее питание, а также незаконного сбора учителями из родителей средств.
Сообщается, что виновным должностным лицам назначили наказание в виде штрафов. Администрации учебных заведений на данный момент ситуацию не комментировали.
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