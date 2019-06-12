Новый глава внешней разведки Бухарев подарил дочери имущества на 15 млн, - право

12 июня, 2019, 08:39

В декларации за 2018 год глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев подарил дочери Юлии квартиру и паркоместо

Информация об этом имуществе содержится в декларации Бухарева за 2018 год, передает журналистка Кристина Бердинских .

"Обычно в декларациях очень везет женам. Им мужчины дарят щедрые подарки. Но в декларации Бухарева супер повезло его дочери - Юлии Бухаревой", - отметила Бердинских.

Юлия задекларировала полученные в 2018 году квартиру стоимостью 14,5 млн грн. и место в паркинге за 950 тыс. грн.

Напомним, что Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки. До этого назначения Бухарев был депутатом Верховной Рады фракции "Батькивщины".

В 2014 году и. о. президента Александр Турчинов назначил Бухарева начальником Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С декабря 2007 по март 2010 года он занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации и возглавлял налоговую милицию.