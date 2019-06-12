Новый глава внешней разведки Бухарев подарил дочери имущества на 15 млн, - право
Информация об этом имуществе содержится в декларации Бухарева за 2018 год, передает журналистка Кристина Бердинских .
"Обычно в декларациях очень везет женам. Им мужчины дарят щедрые подарки. Но в декларации Бухарева супер повезло его дочери - Юлии Бухаревой", - отметила Бердинских.
Юлия задекларировала полученные в 2018 году квартиру стоимостью 14,5 млн грн. и место в паркинге за 950 тыс. грн.
Напомним, что Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки. До этого назначения Бухарев был депутатом Верховной Рады фракции "Батькивщины".
В 2014 году и. о. президента Александр Турчинов назначил Бухарева начальником Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
С декабря 2007 по март 2010 года он занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации и возглавлял налоговую милицию.
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