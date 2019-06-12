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Espreso.tvОбществоНовая Почта будет собирать вторсырье для переработки отходов

Новая Почта будет собирать вторсырье для переработки отходов

Новая Почта запустила пилотный проект по сбору вторичного сырья и установила контейнеры для сбора отходов в 10 своих отделениях в столице

Об этом заявил директор Новой почтой Александр Бульба, сообщает "НВ. Бизнес"

"Отдельные контейнеры предусмотрены для гофрокартона, обычного полиэтилена и цветного полиэтилена. За месяц работы они собрали около 2 т сырья", - сказал он,

Бульба добавил, что все эти отходы отправляются на дальнейшую переработку.

В этом году компания планирует расширять свой проект и установить контейнеры для приема отходов во всех отделениях в городах-миллионниках, а в дальнейшем - во всех отделениях Новой Почты.

В 2019 компания планирует собрать около 2 млн кг отходов, из которых 80% - бумага и картон.

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