Новая Почта будет собирать вторсырье для переработки отходов
12 июня, 2019, 08:20
Новая Почта запустила пилотный проект по сбору вторичного сырья и установила контейнеры для сбора отходов в 10 своих отделениях в столице
Об этом заявил директор Новой почтой Александр Бульба, сообщает "НВ. Бизнес"
"Отдельные контейнеры предусмотрены для гофрокартона, обычного полиэтилена и цветного полиэтилена. За месяц работы они собрали около 2 т сырья", - сказал он,
Бульба добавил, что все эти отходы отправляются на дальнейшую переработку.
В этом году компания планирует расширять свой проект и установить контейнеры для приема отходов во всех отделениях в городах-миллионниках, а в дальнейшем - во всех отделениях Новой Почты.
В 2019 компания планирует собрать около 2 млн кг отходов, из которых 80% - бумага и картон.
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