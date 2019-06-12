Не только Глеваха. В Киеве создали отделение для заключенных с расстройствами психики
Об этом передает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Заключенные с расстройствами психики будут находиться под наблюдением специалистов медицинского объединения" Психиатрия ", отдельно от других заключенных, и смогут получать высокоспециализированную психиатрическую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что условия содержания лиц в спецотделения не отличаются от условий в СИЗО: помещения оборудованы камерами видеонаблюдения и находятся под усиленным наблюдением.
Столичная прокуратура объяснила, что неоднократно обращала внимание государственных органов относительно ненадлежащего медицинского обеспечения заключенных, содержащихся в Киевском следственном изоляторе и страдающих психическими расстройствами. Только в прошлом году на территории Киевского СИЗО умерли двое заключенных с психическими расстройствами, а в 2017 - четверо.
- Ранее на территории Киева и Киевской области работало только одно учреждение для содержания заключенных с психическими расстройствами, которое расположено в селе Глеваха.
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