Не только Глеваха. В Киеве создали отделение для заключенных с расстройствами психики

12 июня, 2019, 08:16

В Киеве на базе территориального медицинского объединения "Психиатрия" создано специализированное отделение для содержания заключенных, страдающих психическими расстройствами

Об этом передает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Заключенные с расстройствами психики будут находиться под наблюдением специалистов медицинского объединения" Психиатрия ", отдельно от других заключенных, и смогут получать высокоспециализированную психиатрическую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что условия содержания лиц в спецотделения не отличаются от условий в СИЗО: помещения оборудованы камерами видеонаблюдения и находятся под усиленным наблюдением.

Столичная прокуратура объяснила, что неоднократно обращала внимание государственных органов относительно ненадлежащего медицинского обеспечения заключенных, содержащихся в Киевском следственном изоляторе и страдающих психическими расстройствами. Только в прошлом году на территории Киевского СИЗО умерли двое заключенных с психическими расстройствами, а в 2017 - четверо.