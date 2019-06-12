На Закарпатье грузовик с 5 людьми упал в с горной дороги в реку. Все погибли
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Закарпатской области.
Отмечается, что в результате инцидента погибли 5 человек: в начале села Тарасовка обнаружили тела 56-летнего, 55-летнего и 38-летнего местных жителей.
Кроме того, на окраине села Тарасовка, в лесном массиве в урочище "Пригидське" обнаружили перевернутый автомобиль марки "ЗИЛ", в 200 метрах от авто нашли тело 28-летнего местного жителя, а на расстоянии около 2-х км от места происшествия - тело 36-летнего мужчину (его унесло течением).
По предварительной информации, авто могло перекинуться в результате непогоды, а именно - ливни и подъема уровня воды.
Как отмечает активист Роман Келемен, люди ехали на заготовку дров.
Facebook: Роман Келемен
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