На столичной Дарнице Kia и Mercedes не поделили перекресток. Kia перевернулся на крышу

12 июня, 2019, 15:08

В Дарницком районе столицы на перекрестке Заслонова и Санаторной произошло ДТП

Об этом сообщают Вартови Еспресо .

Отмечается, что автомобиль Кia Ceed двигался по улице Заслонова по главной дороге от улицы Бориспольской до Ялтинской, как вдруг на перекрестке с улицей Санаторной его не пропустил водитель Mercedes A180, который выезжал со второстепенной.

От удара в сторону авто Кia перекинулось на крышу, а потом снова стало на колеса.

Водитель Mercedes объяснил, что не увидел знак "Уступить дорогу", из-за чего и произошло столкновение.

В ДТП обошлось без пострадавших, ведь водитель Киа воспользовался ремнем безопасности и серьезных травм не получил. Руководитель Mercedes также не пострадал. Врачи скорой, которые приехали на место, оказали помощь на месте.