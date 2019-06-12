На акции в Москве - уже более 400 задержанных

"Более 400 человек задержали в Москве во время акции против сфабрикованных дел. Продолжаем вести подсчет задержанных", - говорится в сообщении.

Задержанные участники московской акции доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства. По официальным данным силовиков, в акции приняли участие 1,2 тыс. человек.

Ранее сообщалось о 100 задержанных.