На акции в Москве - уже более 400 задержанных
12 июня, 2019, 17:20
В центре Москвы на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова и против сфабрикованных уголовных дел задержали более 400 человек
Об этом сообщает в Twitter правозащитный портал "ОВД-Инфо".
"Более 400 человек задержали в Москве во время акции против сфабрикованных дел. Продолжаем вести подсчет задержанных", - говорится в сообщении.
Задержанные участники московской акции доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства. По официальным данным силовиков, в акции приняли участие 1,2 тыс. человек.
Ранее сообщалось о 100 задержанных.
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