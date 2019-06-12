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Espreso.tvМирНа акции в Москве - уже более 400 задержанных

На акции в Москве - уже более 400 задержанных

В центре Москвы на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова и против сфабрикованных уголовных дел задержали более 400 человек
Об этом сообщает в Twitter правозащитный портал "ОВД-Инфо".

"Более 400 человек задержали в Москве во время акции против сфабрикованных дел. Продолжаем вести подсчет задержанных", - говорится в сообщении.

Задержанные участники московской акции доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства. По официальным данным силовиков, в акции приняли участие 1,2 тыс. человек.

Ранее сообщалось о 100 задержанных.

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