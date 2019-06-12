МОН: учреждения самостоятельно определяться о переходе на новое правописание

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Сейчас идет переходный период, поэтому каждое учреждение может само принимать решение о переходе на новую редакцию Украинского правописания, говорится в сообщении.

Отмечается, что конкретный план имплементации правописания во все сферы жизни сейчас разрабатывается.

Отмечается, что МОН рассчитывает представить сроки и этапы внедрения изменений не раньше сентября, поскольку это требует охвата большого количества вопросов и согласования с большим количеством сторон.