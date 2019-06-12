МОН: учреждения самостоятельно определяться о переходе на новое правописание
12 июня, 2019, 17:52
В переходный период для новой редакции украинского правописания учреждения самостоятельно принимают решение об использовании его норм
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
Сейчас идет переходный период, поэтому каждое учреждение может само принимать решение о переходе на новую редакцию Украинского правописания, говорится в сообщении.
Отмечается, что конкретный план имплементации правописания во все сферы жизни сейчас разрабатывается.
Отмечается, что МОН рассчитывает представить сроки и этапы внедрения изменений не раньше сентября, поскольку это требует охвата большого количества вопросов и согласования с большим количеством сторон.
- Напомним, 22 мая Кабинет Министров Украины утвердил новую редакцию "Украинского правописания" , разработанную институтом языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук Украины.
- 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За принятие закона проголосовали 278 народных депутатов.
- 28 мая депутаты Львовского облсовета приняли обращение к президенту Украины Владимира Зеленского по недопущению игнорирования статуса государственного языка и использование его в его публичной деятельности
- 3 июня вступила в силу новая редакция "Украинского правописания" . Минобразования разрабатывает план имплементации документа, в частности, сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.
- 5 июня Окружной админсуд Киева получил иск с требованием отменить решение Кабинета Министров о введении нового правописания украинского языка .
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-