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Espreso.tvОбществоМогерини пригласят посетить Донбасс, - Геращенко

Могерини пригласят посетить Донбасс, - Геращенко


фото: kmu.gov.ua
Украинские политики направят письмо высоком представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерици Могерини с просьбой во время визита в Киев посетить Донбасс и встретиться с семьями украинских заложников

Об этом сообщила первый заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко во время презентации платформы "Безопасность. Женщины. Мир", передает "Укринформ".

"Сегодня мы направим такое письмо с просьбой во время визита в Украину посетить не только Киев, но и Донбасс. Это чрезвычайно важно для того, чтобы европейские лидеры Европейской комиссии видели собственными глазами, что там происходит. А также мы обратимся с призывом: если до 8 июля Российская Федерация не сделает никаких движений по освобождению украинских военнопленных по требованию решение Трибунала морского, не будут освобождены украинские заложники и политзаключенные, то мы будем апеллировать к госпоже Могерини встретиться с их семьями ", - отметила Геращенко.

Такое письмо будет направлено от имени первого заместителя головы Верховной Рады Ирины Геращенко, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, министра по делам ветеранов Украины Ирины Фриз и заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Марии Ионовой .

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини приедет 8 июля на Саммит Украина-ЕС.

 

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