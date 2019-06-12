//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирМарин Ле Пен предстанет перед судом за публикацию фото зверств "ИГ"

Марин Ле Пен предстанет перед судом за публикацию фото зверств "ИГ"

Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предстанет перед судом за публикацию в социальных сетях фотографий зверств боевиков террористической организации "Исламское государство"

Об этом сообщает The Local.

Ле Пен в декабре 2015 года опубликовала фотографии с последствиями преступлений "ИГ", это было через несколько недель после того, как джихадмсты убили 130 человек в результате нападений в Париже.

Она твитнула изображения после того, как французский журналист сравнил группу "Исламское государство" и ее партию.

На одном из фото изображено тело Джеймса Фоули, американского журналиста, обезглавленного суннитскими экстремистами.

На другом изображен мужчина в оранжевом комбинезоне, сбитый танком, а на третьем - иорданский пилот, которого заживо сожгли в клетке. "Это - ИГИЛ!", - написала тогда Ле Пен.

Судья в западном пригороде Парижа Нантере принял решение, что лидер "Национального объединения" должен предстать перед судом по обвинению в распространении "сообщений, которые подстрекают к терроризму или порнографии и могут нанести серьезный вред человеческому достоинству" и которые могут быть доступны к просмотру несовершеннолетними .

Обвинения предусматривают максимальный срок лишения свободы на три года и штраф в размере 75 000 евро.

В прошлом году следственный судья призвал Ле Пен пройти психиатрические тесты в связи с твитами о ИГИЛ. Ле Пен назвала дело против нее нарушением ее свободы выражения мнений.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июня, 2019 среда

больше новостей

12 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать