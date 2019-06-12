Марин Ле Пен предстанет перед судом за публикацию фото зверств "ИГ"
Об этом сообщает The Local.
Ле Пен в декабре 2015 года опубликовала фотографии с последствиями преступлений "ИГ", это было через несколько недель после того, как джихадмсты убили 130 человек в результате нападений в Париже.
Она твитнула изображения после того, как французский журналист сравнил группу "Исламское государство" и ее партию.
На одном из фото изображено тело Джеймса Фоули, американского журналиста, обезглавленного суннитскими экстремистами.
На другом изображен мужчина в оранжевом комбинезоне, сбитый танком, а на третьем - иорданский пилот, которого заживо сожгли в клетке. "Это - ИГИЛ!", - написала тогда Ле Пен.
Судья в западном пригороде Парижа Нантере принял решение, что лидер "Национального объединения" должен предстать перед судом по обвинению в распространении "сообщений, которые подстрекают к терроризму или порнографии и могут нанести серьезный вред человеческому достоинству" и которые могут быть доступны к просмотру несовершеннолетними .
Обвинения предусматривают максимальный срок лишения свободы на три года и штраф в размере 75 000 евро.
В прошлом году следственный судья призвал Ле Пен пройти психиатрические тесты в связи с твитами о ИГИЛ. Ле Пен назвала дело против нее нарушением ее свободы выражения мнений.
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