Марин Ле Пен предстанет перед судом за публикацию фото зверств "ИГ"

12 июня, 2019, 17:44

Лидер правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предстанет перед судом за публикацию в социальных сетях фотографий зверств боевиков террористической организации "Исламское государство"

Об этом сообщает The Local.

Ле Пен в декабре 2015 года опубликовала фотографии с последствиями преступлений "ИГ", это было через несколько недель после того, как джихадмсты убили 130 человек в результате нападений в Париже.

Она твитнула изображения после того, как французский журналист сравнил группу "Исламское государство" и ее партию.

На одном из фото изображено тело Джеймса Фоули, американского журналиста, обезглавленного суннитскими экстремистами.

На другом изображен мужчина в оранжевом комбинезоне, сбитый танком, а на третьем - иорданский пилот, которого заживо сожгли в клетке. "Это - ИГИЛ!", - написала тогда Ле Пен.

Судья в западном пригороде Парижа Нантере принял решение, что лидер "Национального объединения" должен предстать перед судом по обвинению в распространении "сообщений, которые подстрекают к терроризму или порнографии и могут нанести серьезный вред человеческому достоинству" и которые могут быть доступны к просмотру несовершеннолетними .

Обвинения предусматривают максимальный срок лишения свободы на три года и штраф в размере 75 000 евро.

В прошлом году следственный судья призвал Ле Пен пройти психиатрические тесты в связи с твитами о ИГИЛ. Ле Пен назвала дело против нее нарушением ее свободы выражения мнений.