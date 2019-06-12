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Espreso.tvМирМакрон назвал условия возвращения России в G8

Макрон назвал условия возвращения России в G8


фото: reuters
Возможность восстановления формата G8 зависит от усилий Москвы по реализации Минских соглашений и прекращения военного конфликта в Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон

Об этом сообщает телеканал RTS .

По его словам, Европе необходимо поддерживать "стратегическую дискуссию" с Россией, несмотря на разногласия. Он считает, что в отношениях с РФ нужна "новая динамика".

Однако, он отметил, что РФ сможет вернутся в G8 только после реализации Минских соглашений и прекращения военного конфликта в Украине.

"Я думаю, что если не будет прогресса в минском процессе, реформирования G8 быть не может", - сказал Макрон.

"Должен быть стратегический диалог с Россией, и должно быть динамическое обновление. Поэтому в ближайшие недели я буду иметь длительное, пространное, стратегическое обсуждение с Владимиром Путиным и как президент Франции, и как президент G7, чтобы иметь возможность снова открыть это", - отметил он, имея в виду саммит G20 в Осаке в конце июня.

Говоря об аннексии Крыма, он подчеркнул, что Европа не может закрывать глаза на "военный жест" со стороны Москвы.

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