Кучма отметил, что все процессы по имплементации "Минска" должны быть на основе взаимности
Об этом сказал бывший президент, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Леонид Кучма во время встречи с главой делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в Facebook .
"Все процессы по имплементации Минских соглашений должны быть исключительно на основе взаимности. И прежде всего должен быть выполнен по безопасности блок Минских договоренностей - прекращение огня, вывод из Донбасса российских войск и техники. После этого двигаться будет легче ", - отметил Кучма.
Как объясняет Олифер, он обсудил с главой делегации МККК в Украине весь спектр гуманитарных и социальных вопросов, касающихся Донбасса. Так, главным гуманитарным вопросом Минского процесса является освобождение заложников. В рамках заседания ТКГ в Минске украинская сторона подтвердила свою готовность к работе в этом направлении и ожидает конструктивную позицию противоположной стороны.
"Отдельно речь шла о бесперебойном водоснабжении в Донецкой и Луганской областях, в котором нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения. Леонид Кучма сообщил Жиллетт относительно недавнего совещания, которое состоялось под председательством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко. Там обсудили вопросы водоснабжения, инфраструктуры, экологической безопасности, которые нарушаются в рамках Минского процесса и решаются со стороны правительства. По итогам совещания даны соответствующие поручения", - уточняет пресс-секретарь Кучмы.
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