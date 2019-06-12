Кучма отметил, что все процессы по имплементации "Минска" должны быть на основе взаимности

12 июня, 2019, 16:43

Все процессы по имплементации Минских соглашений должны проходить исключительно на основе взаимности

Об этом сказал бывший президент, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Леонид Кучма во время встречи с главой делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в Facebook .

"Все процессы по имплементации Минских соглашений должны быть исключительно на основе взаимности. И прежде всего должен быть выполнен по безопасности блок Минских договоренностей - прекращение огня, вывод из Донбасса российских войск и техники. После этого двигаться будет легче ", - отметил Кучма.

Как объясняет Олифер, он обсудил с главой делегации МККК в Украине весь спектр гуманитарных и социальных вопросов, касающихся Донбасса. Так, главным гуманитарным вопросом Минского процесса является освобождение заложников. В рамках заседания ТКГ в Минске украинская сторона подтвердила свою готовность к работе в этом направлении и ожидает конструктивную позицию противоположной стороны.

"Отдельно речь шла о бесперебойном водоснабжении в Донецкой и Луганской областях, в котором нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения. Леонид Кучма сообщил Жиллетт относительно недавнего совещания, которое состоялось под председательством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко. Там обсудили вопросы водоснабжения, инфраструктуры, экологической безопасности, которые нарушаются в рамках Минского процесса и решаются со стороны правительства. По итогам совещания даны соответствующие поручения", - уточняет пресс-секретарь Кучмы.