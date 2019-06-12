Княжицкий о заявлении Стефанчука: Желание вносить правки в закон о языке - сознательное стремление сделать его не действенным
Один из идеологов закона о языке, народный депутат Николай Княжицкий прокомментировал заявление представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука относительно поправок к этому закону.
Об этом он написал в Facebook .
"То, что украинский язык является государственным, записано в Конституции. Даже во время действия антиукраинского закона Колесниченко -Кивалова эта норма действовала. Но не было механизма воплощения этой нормы в жизнь. А вот желание вносить правки в Закон об украинском языке- сознательное стремление сделать и его не действенным. Мы защитим закон от антиукраинских посягательств", - написал он.
"Если имплементация этого закона потребует каких-то поправок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь - единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", - отметил Стефанчук.
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