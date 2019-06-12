Княжицкий о заявлении Стефанчука: Желание вносить правки в закон о языке - сознательное стремление сделать его не действенным

12 июня, 2019, 14:09

Желание вносить правки в закон об украинском языке - сознательное стремление сделать и его не действенным

Один из идеологов закона о языке, народный депутат Николай Княжицкий прокомментировал заявление представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука относительно поправок к этому закону.

Об этом он написал в Facebook .

"То, что украинский язык является государственным, записано в Конституции. Даже во время действия антиукраинского закона Колесниченко -Кивалова эта норма действовала. Но не было механизма воплощения этой нормы в жизнь. А вот желание вносить правки в Закон об украинском языке- сознательное стремление сделать и его не действенным. Мы защитим закон от антиукраинских посягательств", - написал он.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефачнук в интервью " Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефачнук в интервью " РБК-Украина " заявил, что в процессе имплементации закона о языке - в него могут внести правки.

"Если имплементация этого закона потребует каких-то поправок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь - единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", - отметил Стефанчук.