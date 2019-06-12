Климкин рассказал о действиях Украины в случае возврата россиян в ПАСЕ
Об этом он написал в колонке для Европейской правды .
По словам Климкина, в случае возврата российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией каких условиях Украина будет осуществлять более прагматичные подходы в своей деятельности в Совете Европы.
"Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону институции, дискредитировала себя", - отметил Климкин.
Он пояснил, что Украина будет работать над преодолением существующих вызовов - но не будет поддерживать шаги, "которые не имеют ничего общего с защитой прав человека, а лишь служат прикрытием политических интересов".
Министр также уверен, что успешная отработка "российского трюка" в Совете Европы откроет возможности для его апробации на других международных площадках, например Минской.
- Напомним, Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, которая может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможном возвращении в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.
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