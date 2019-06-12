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Espreso.tvМирКлимкин рассказал о действиях Украины в случае возврата россиян в ПАСЕ

Климкин рассказал о действиях Украины в случае возврата россиян в ПАСЕ


фото: lb.ua
Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о действиях Украины в случае возврата россиян в ПАСЕ

Об этом он написал в колонке для Европейской правды .

По словам Климкина, в случае возврата российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией каких условиях Украина будет осуществлять более прагматичные подходы в своей деятельности в Совете Европы.

"Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону институции, дискредитировала себя", - отметил Климкин.

Он пояснил, что Украина будет работать над преодолением существующих вызовов - но не будет поддерживать шаги, "которые не имеют ничего общего с защитой прав человека, а лишь служат прикрытием политических интересов".

Министр также уверен, что успешная отработка "российского трюка" в Совете Европы откроет возможности для его апробации на других международных площадках, например Минской.

"И именно это я имел в виду, когда говорил, что наши международные партнеры, в случае возврата РФ в ПАСЕ, будут нести долю ответственности за деградацию" Минска ", - пояснил глава МИД.
  • Напомним, Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, которая может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможном возвращении в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.
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