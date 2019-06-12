Климкин отреагировал на планы комиссара Совета Европы посетить Крым
Об этом он написал в Twitter.
По его словам, визит европейских чиновников на аннексированный полуостров должен происходить согласно законодательству Украины - по специальному разрешению через контрольные пункты въезда-выезда на административной границе.
"Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым. Такой визит должен соглашаться с нами и происходить согласно украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем. Но, как говорится, нет дураков ", - сказал Климкин.
Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым. Такой визит должен соглашаться с нами и происходить согласно украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем. Но, как говорится, нет дураков.- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 июня 2019 г.
11 июня в МИД России заявили, что "достигнута договоренность о поездке комиссара Совета Европы по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года".
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-