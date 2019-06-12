Климкин отреагировал на планы комиссара Совета Европы посетить Крым

12 июня, 2019, 16:22

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал подготовку визита комиссара по правам человека Совета Европы Дуни Миятович в оккупированный Россией Крым

Об этом он написал в Twitter. По его словам, визит европейских чиновников на аннексированный полуостров должен происходить согласно законодательству Украины - по специальному разрешению через контрольные пункты въезда-выезда на административной границе.

"Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым. Такой визит должен соглашаться с нами и происходить согласно украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем. Но, как говорится, нет дураков ", - сказал Климкин.

Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым. Такой визит должен соглашаться с нами и происходить согласно украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем. Но, как говорится, нет дураков. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 12 июня 2019 г.

11 июня в МИД России заявили, что "достигнута договоренность о поездке комиссара Совета Европы по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года".