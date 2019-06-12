Кадыров пригрозил жителям Дагестана "поломать пальцы" и "вырвать язык" из-за комментариев в соцсетях

12 июня, 2019, 16:49

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров пригрозил пользователям соцсетей из Дагестана "поломать пальцы" и "вырвать язык" из-за оскорбительных комментариев

Об этом он сказал в прямом эфире в своем Instagram.

Причиной недовольства пользователей из Дагестана стало установление знака "Чеченская Республика. Шелковской район" на границе двух российских республик, который позже снесли протестующие.

"Если вы оскорбляете мою кровь, род, народ Мой, это для меня важнее всего. Поэтому по языку следите за пальцами следите, а то мы пальцы поломаем, вырвем язык вам. Имейте в виду, мы ни один провоцирующий комментарий или видеопубликацию не оставим. Вы меня знаете хорошо, я люблю за свои слова отвечать", - заявил Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что местные силовики "придут и постучат в дом" тем, кто будет писать оскорбительные комментарии против чеченского народа.

10 июня группа жителей Дагестана снесла существующую табличку на границе между населенным пунктом Кизляр (Дагестан) и Шелковском районе Чечни.

На дорожном указателе, который ранее отсутствовал, была надпись "Чеченская Республика. Шелковской район". Причиной недовольства жителей Дагестана стала установка знака на спорном участке, вблизи с границей.