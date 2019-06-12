Кабмин дал деньги на 500 квартир для участников АТО, переселенцев и майдановцев

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщает Укринформ .

"Раньше средства направлялись строителям, строили там, где была земля, и люди получали квартиры иногда в других населенных пунктах. Сейчас деньги выдают непосредственно людям. Деньги ходят за человеком", - отметил премьер.

Он отметил, что стратегическая задача правительства - обеспечение роста экономики - способствовать дальнейшему развитию подобных программ поддержки.