Кабмин дал деньги на 500 квартир для участников АТО, переселенцев и майдановцев
12 июня, 2019, 15:07
Кабмин принял решение о перераспределении средств для приобретения около 500 квартир для участников АТО / ООС, переселенцев, майдановцев и семей погибших воинов
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщает Укринформ .
"Раньше средства направлялись строителям, строили там, где была земля, и люди получали квартиры иногда в других населенных пунктах. Сейчас деньги выдают непосредственно людям. Деньги ходят за человеком", - отметил премьер.
Он отметил, что стратегическая задача правительства - обеспечение роста экономики - способствовать дальнейшему развитию подобных программ поддержки.
- Напомним, 12 июня на заседании правительства премьер-министр Гройсман потребовал от Укразализныци увольнения руководителей депо из-за ужасного подвижного состав.
- Премьер Владимир Гройсман заявил, что за два года в Украине построили 6 тыс.800 км дорог - больше, чем за предыдущие 10 лет вместе
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