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Espreso.tvОбществоКабмин дал деньги на 500 квартир для участников АТО, переселенцев и майдановцев

Кабмин дал деньги на 500 квартир для участников АТО, переселенцев и майдановцев

Кабмин принял решение о перераспределении средств для приобретения около 500 квартир для участников АТО / ООС, переселенцев, майдановцев и семей погибших воинов

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщает Укринформ .

"Раньше средства направлялись строителям, строили там, где была земля, и люди получали квартиры иногда в других населенных пунктах. Сейчас деньги выдают непосредственно людям. Деньги ходят за человеком", - отметил премьер.

Он отметил, что стратегическая задача правительства - обеспечение роста экономики - способствовать дальнейшему развитию подобных программ поддержки.

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