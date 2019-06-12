Группу чиновников и полицейских поймали на взятке в полмиллиона долларов, - Луценко
12 июня, 2019, 15:53
Генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании группы чиновников и полицейских за взятку в $ 500 тыс.
Об этом Юрий Луценко написал в Facebook.
"Следственными ГБР за процессуального руководства ГПУ разоблачена группа злоумышленников, в которую входили должностные лица органов местного самоуправления и полиции, которые пытались завладеть от гражданина $ 500 тыс.", - отметил генпрокурор.
По словам Луценко, указанную сумму они требовали за выделение мужчине в пользование земельного участка размером около 100 га для ведения охотничьего хозяйства на территории Путильского района Черновицкой области.
Генпрокурор отметил, что взяточников задержали при получении части средств в сумме $ 200 тыс.
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