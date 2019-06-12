Гройсман потребовал увольнения руководителей депо Укрзализныци из-за ужасного подвижного состава
Об этом заявил премьер Владимир Гройсман на заседании правительства, сообщает Еспресо.TV .
Строительство дорог и развитие Укрзализныци - два чрезвычайно важных инфраструктурных направления для экономического роста и комфорта в стране, отметил Гройсман.
"Все мы пользователями украинских дорог, и у меня возникает вопрос: по какой причине их раньше не ремонтировали? И я никогда не мог найти на этот вопрос ответ", - отметил премьер.
Гройсман отметил, что дороги в Украине находятся в "плохом состоянии", они требуют и капитального ремонта, и реконструкции.
"Мы в 2017-2018 году построили 6 тыс. 800 км дорог, а за предыдущие 10 лет на много меньше. В Украине не было ни плана действий, ни стратегии, ни механизмов финансирования", - отметил Гройсман.
По словам премьер-министра, до 2021 года все областные центры соединят хорошими дорогами с выходом на транснациональные коридоры.
Кроме того, пассажирам "Укрзализныци" надо предоставлять качественные услуги, отметил глава правительства.
"Хочу услышать от руководства компании стратегию развития железной дороги", - подчеркнул он.
Гройсман напомнил о вопиющих фактах, которые обнародуют в СМИ и соцсетях об ужасном состоянии подвижного состава.
"Тех руководителей депо, которые выпускают на линию в ненадлежащем состоянии подвижной состав, надо очень быстро выбрасывать из занимаемых должностей. Они должны понимать: то, что они выпускают на линию, на маршрут - это то, на чем они сами хотели бы ездить", - отметил премьер-министр.
Гройсман отметил, что правительство создало для железнодорожников все условия, чтобы быть эффективными перевозчиками.
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