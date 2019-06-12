Глава ОБСЕ Лайчак во второй раз в этом году едет в Украину: будет обсуждать с Климкиным агрессию РФ
12 июня, 2019, 21:45
Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак в четверг, 13 июня, приедет в Украину
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет переговоры с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики М. Лайчаком в рамках его визита в Украину. Это уже второй в этом году визит М. Лайчака в Украину", - говорится в сообщении.
Дипломаты обсудят пути эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию самому вызову европейской безопасности - российской агрессии против Украины.
После переговоров Климкин и Лайчак дадут совместную пресс-конференцию.
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