Герус извинился за заявление о шутках Зеленского относительно снижения тарифов

12 июня, 2019, 17:22

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус извинился за свое заявление о том, что на самом деле Зеленский пошутил о снижении тарифов

Об этом Герус написал в Facebook.

"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.

По его словам, Зеленский уже дважды собирал совещания по возможности снижения тарифов в Украине. Сейчас работа над этим продолжается, ведь снижение тарифов не должно привести к девальвации гривни, инфляции или экономическому кризису.

"Работа над этим продолжается. Для некоторых изменений нужен работоспособный парламент и новые законы", - добавил Герус.