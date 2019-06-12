Герус извинился за заявление о шутках Зеленского относительно снижения тарифов
12 июня, 2019, 17:22
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус извинился за свое заявление о том, что на самом деле Зеленский пошутил о снижении тарифов
Об этом Герус написал в Facebook.
"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.
По его словам, Зеленский уже дважды собирал совещания по возможности снижения тарифов в Украине. Сейчас работа над этим продолжается, ведь снижение тарифов не должно привести к девальвации гривни, инфляции или экономическому кризису.
"Работа над этим продолжается. Для некоторых изменений нужен работоспособный парламент и новые законы", - добавил Герус.
- Ранее представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский не давал прямых обещаний о снижении тарифов для населения.
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