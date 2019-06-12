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Espreso.tvСпортФутболисты сборной Израиля попали в скандал из-за похода в казино

Футболисты сборной Израиля попали в скандал из-за похода в казино


фото: i-kasyno.pl
Игроки сборной Израиля попали в скандал из-за похода в казино после поражения сборной Польши в матче отборочного цикла Чемпионата Европы - 2020

Об этом сообщает израильское спортивное издательство ONE .

После гостевого поражения 0: 4 от Польши футболисты сборной Израиля (трех идентифицировали, четвртого - нет) покинули гостиницу, в которой остановилась команда, и посетили казино Casinos Poland Marriott в Варшаве. Инцидент произошел, несмотря на то, что менеджер сборной запретил игрокам после матча выходить из отеля, а элементарный этический кодекс запрещает игрокам ходить в казино, находясь в расположении сборной, особенно после поражений.

Футболисты уже были предупреждены несколько лет назад, когда некоторые из них неплохо провели время в казино Брюсселя после проигрыша команде Бельгии.

Информация о приключениях израильских футболистов стала известна после того, как некоторые фотографии из казино оказались в социальных сетях. Федерация футбола была немедленно уведомлена о событии. Нарушителей ждут серьезные дисциплинарные меры.

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