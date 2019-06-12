Футбол на костях: на строительстве стадионов ЧМ-2022 в Катаре погибло 1400 рабочих
Об этом сообщает Arab News .
Правительство Непала подтвердил, что многие непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.
Документальный фильм немецкой телекомпании WDR рассказал о сложном положении рабочих, живущих в ужасных условиях и работают на опасных строительных площадках.
Представитель министерства труда Нараян Рагми заявил, что не знал о документальном фильме, но подтвердил факт гибели непальцев.
По данным правительства Непала, в результате несчастных случаев и плохих условий жизни на строительстве в Катаре ежегодно погибает около 110 непальских граждан. Семьи погибших рабочих сообщили WDR, что они не получили никакой компенсации от Катара.
Барун Гимире, правозащитник и адвокат из Непала, отметил, что работодатели в Катаре не смогли создать надлежащих условий труда.
По его словам, до 1300 мигрантов ежедневно направляются из Непала на рабочие места в Персидском заливе и значительная их часть попадает в Катар. Он заявил, что в Непал ежедневно доставляют несколько погибших рабочих.
- Катар получил право на проведение чемпионата мира-2022 в декабре 2010 года.
- В 2013 году Европейский парламент принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность положением рабочих-мигрантов , привлеченных к строительству объектов к футбольному чемпионату мира-2022 в Катаре.
- В октябре-2016 ФИФА угрожали судом за издевательства над строителями объектов ЧМ-2022 .
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