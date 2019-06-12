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Espreso.tvМирФутбол на костях: на строительстве стадионов ЧМ-2022 в Катаре погибло 1400 рабочих

Футбол на костях: на строительстве стадионов ЧМ-2022 в Катаре погибло 1400 рабочих


фото: AFP
На строительстве стадионов для чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре погибло 1400 рабочих из Непала

Об этом сообщает Arab News .

Правительство Непала подтвердил, что многие непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Документальный фильм немецкой телекомпании WDR рассказал о сложном положении рабочих, живущих в ужасных условиях и работают на опасных строительных площадках.

Представитель министерства труда Нараян Рагми заявил, что не знал о документальном фильме, но подтвердил факт гибели непальцев.

По данным правительства Непала, в результате несчастных случаев и плохих условий жизни на строительстве в Катаре ежегодно погибает около 110 непальских граждан. Семьи погибших рабочих сообщили WDR, что они не получили никакой компенсации от Катара.

Барун Гимире, правозащитник и адвокат из Непала, отметил, что работодатели в Катаре не смогли создать надлежащих условий труда.

По его словам, до 1300 мигрантов ежедневно направляются из Непала на рабочие места в Персидском заливе и значительная их часть попадает в Катар. Он заявил, что в Непал ежедневно доставляют несколько погибших рабочих.

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