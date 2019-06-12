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Espreso.tvМирЕвросоюз первым в мире ввел правила пользования дронами

Евросоюз первым в мире ввел правила пользования дронами


фото: dw
Евросоюз стал первым в мире регионом, в котором благодаря работе Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) введены правила пользования дронами

Об этом сообщает DW .

"Европа станет первым регионом в мире, который имеет полный набор правил, позволяющих безопасную, защищенную и стабильную деятельность дронов как для коммерции, так и для частного пользования. Общие правила помогут стимулировать инвестиции, инновации и рост в этом перспективном секторе", - заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

 

Также начиная с июня 2020 операторы беспилотников должны зарегистрироваться в стране ЕС, а каждый беспилотник также будет подлежать регистрации.

Сообщается, что благодаря новым правилам можно будет предотвратить событиям в аэропортах Гатвик и Хитроу, когда дроны залетели на их территории. Тогда часть рейсов пришлось приостановить.

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