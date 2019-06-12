Еще 25 стран мира обсуждают признание депортации крымских татар геноцидом

12 июня, 2019, 20:39

Крымскотатарские активисты ведут работу по признанию депортации крымских татар геноцидом, и до конца года как минимум две из европейских стран могут это принять

Об этом сообщается на сайте Крымскотатарского Ресурсного Центра.

Как сообщил глава правления организации, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, до конца текущего года парламенты еще минимум двух европейских стран могут признать депортацию крымскотатарского народа геноцидом.

9 мая 2019 года Сейм Латвии признал депортацию крымскотатарского народа в 1944 году актом геноцида. В документе подчеркивается, что ряд исторических источников указывает на целенаправленный геноцид советской власти против многих народов и этнических групп, живших в Советском Союзе и на оккупированных им территориях, в частности - крымских татар.

6 июня 2019-го Сейм Литовской Республики также принял резолюцию о признании депортации крымскотатарского народа 18 мая 1944 года актом геноцида. За соответствующее решение проголосовали 77 депутатов, один воздержался, никто не проголосовал против. Сейм осуждает оккупацию Крыма, дискриминацию крымскотатарского народа и призывает международное сообщество проявить солидарность с крымскими татарами.