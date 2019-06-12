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Espreso.tvОбществоЕС одобрил продление санкций против РФ за аннексию Крыма еще на год

ЕС одобрил продление санкций против РФ за аннексию Крыма еще на год


фото: reuters
Послы ЕС приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма

Соответствующее решение было принято на заседании Комитета постоянных представителей, передает "Новое Время" .

Это решение еще должно быть утверждено на следующей неделе Советом ЕС.

Сообщается, что ограничительные меры были введены впервые в июне 2014 года и продолжаются каждый год. Последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.

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