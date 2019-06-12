ЕС одобрил продление санкций против РФ за аннексию Крыма еще на год

12 июня, 2019, 12:16

Послы ЕС приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма

Соответствующее решение было принято на заседании Комитета постоянных представителей, передает "Новое Время" .

Это решение еще должно быть утверждено на следующей неделе Советом ЕС.

Сообщается, что ограничительные меры были введены впервые в июне 2014 года и продолжаются каждый год. Последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.