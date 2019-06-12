День в зоне ООС: оккупанты совершили 12 обстрелов, применив запрещенное оружие
Об этом сообщает пресс-центр штаба операций и объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил у Водяного по направлению Азова из стрелкового оружия, в Старогнатовке по направлению населенного пункта Новоласпа - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Авдеевки со стороны Минерального - изс ручного противотанкового гранатомета, вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевская - из гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские укрепления вблизи Зайцево из 120-мм миномета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Новгородского по направлению Широкой Балки - из 120-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия, у Луганского по направлению Нижнего Лозоаого - из гранатометов различных систем, под Новолуганским по направлению Доломитного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Новотроицкого по направлению Докучаевская - из гранатометов различных си стем.
Потерь среди украинских военнослужащих вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы дали оккупантам ответ на вооруженные провокации.
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