//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: оккупанты совершили 12 обстрелов, применив запрещенное оружие

День в зоне ООС: оккупанты совершили 12 обстрелов, применив запрещенное оружие

В среду, 12 июня, по состоянию на 18:30 российские наемники на Донбассе 12 раз обстреляли позиции украинской армии, в частности из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба операций и объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил у Водяного по направлению Азова из стрелкового оружия, в Старогнатовке по направлению населенного пункта Новоласпа - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Авдеевки со стороны Минерального - изс ручного противотанкового гранатомета, вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевская - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские укрепления вблизи Зайцево из 120-мм миномета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Новгородского по направлению Широкой Балки - из 120-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия, у Луганского по направлению Нижнего Лозоаого - из гранатометов различных систем, под Новолуганским по направлению Доломитного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Новотроицкого по направлению Докучаевская - из гранатометов различных си стем.

Потерь среди украинских военнослужащих вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы дали оккупантам ответ на вооруженные провокации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июня, 2019 среда

больше новостей

12 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать