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Espreso.tvМирБолтон обвинил Россию в распространении фейков об администрации Трампа

Болтон обвинил Россию в распространении фейков об администрации Трампа


фото: reuters
В США считают, что Россия, Китай и другие страны распространяют ложную информацию о внутренних разногласиях в администрации американского президента Дональда Трампа
Об этом заявил во вторник советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, сообщает Bloomberg .

"У нас есть веские основания полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай пытаются сеять дезинформацию о разногласиях во взглядах в администрации Трампа и говорят, что президент и его советники разделены, а также подобные вещи", - заявил Болтон.

По его словам, журналисты подхватывают ложную информацию.

Болтон во время своего выступления отметил, что это нормально - иметь разногласия между правительственными чиновниками.

Издание пишет, что сам Болтон имел разногласия с другими представителями администрации, включая госсекретаря Майкла Помпео и самого Трампа.

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