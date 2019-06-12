Болтон обвинил Россию в распространении фейков об администрации Трампа

"У нас есть веские основания полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай пытаются сеять дезинформацию о разногласиях во взглядах в администрации Трампа и говорят, что президент и его советники разделены, а также подобные вещи", - заявил Болтон.

По его словам, журналисты подхватывают ложную информацию.

Болтон во время своего выступления отметил, что это нормально - иметь разногласия между правительственными чиновниками.

Издание пишет, что сам Болтон имел разногласия с другими представителями администрации, включая госсекретаря Майкла Помпео и самого Трампа.