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Espreso.tvОбществоБаканов заявил, что его жена получила паспорт РФ, когда между государствами "были другие отношения"

Баканов заявил, что его жена получила паспорт РФ, когда между государствами "были другие отношения"

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что его жена имеет устойчивую проукраинскую позицию и оформляет гражданство Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Когда мы с командой принимали решение идти в политику, каждый из нас осознавал, что его семья, друзья, соседи и даже домашние животные окажутся под общественным микроскопом. Был готов к этому и я. Поэтому всем, кто собирается меня шантажировать близкими, отвечу четко: так не будет. Никогда ничего не скрывал и не собираюсь это делать. Моя спецпроверка не выявила никаких ограничений относительно назначения на должность заместителя главы СБУ и не нашла препятствий предоставлению мне допуска к государственной тайне ", - говорится в сообщении.

По словам Баканова, получила паспорт РФ, когда между государствами "были другие отношения".

"Я женат, мы с женой имеем двух сыновей. Старший, Артур, после обучения в военном лицее им. И. Богуна закончил киевский вуз, он работает и живет отдельно. Младший - Степан, учится в школе. Оба украинца. Моя жена , украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в вуз на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Зато с 1998г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашем государстве, находится в процессе оформления украинского гражданства. Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года ", - отметил он.

И.о. главы СБУ отметил, что его жена имеет устойчивую проукраинскую позицию.

"Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников. Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту.
Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьей памяти телефона номера президента ", - говорится в заявлении.

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