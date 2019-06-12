Баканов заявил, что его жена получила паспорт РФ, когда между государствами "были другие отношения"

12 июня, 2019, 22:08

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что его жена имеет устойчивую проукраинскую позицию и оформляет гражданство Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Когда мы с командой принимали решение идти в политику, каждый из нас осознавал, что его семья, друзья, соседи и даже домашние животные окажутся под общественным микроскопом. Был готов к этому и я. Поэтому всем, кто собирается меня шантажировать близкими, отвечу четко: так не будет. Никогда ничего не скрывал и не собираюсь это делать. Моя спецпроверка не выявила никаких ограничений относительно назначения на должность заместителя главы СБУ и не нашла препятствий предоставлению мне допуска к государственной тайне ", - говорится в сообщении.

По словам Баканова, получила паспорт РФ, когда между государствами "были другие отношения".

"Я женат, мы с женой имеем двух сыновей. Старший, Артур, после обучения в военном лицее им. И. Богуна закончил киевский вуз, он работает и живет отдельно. Младший - Степан, учится в школе. Оба украинца. Моя жена , украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в вуз на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Зато с 1998г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашем государстве, находится в процессе оформления украинского гражданства. Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года ", - отметил он.

И.о. главы СБУ отметил, что его жена имеет устойчивую проукраинскую позицию.

"Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников. Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту.

Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьей памяти телефона номера президента ", - говорится в заявлении.