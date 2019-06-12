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Espreso.tvОбщество47,5% избирателей поддерживают "Слугу народа", - опрос

47,5% избирателей поддерживают "Слугу народа", - опрос

Лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

В общем 69% украинцев выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года. Еще 15% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 4% - не определились.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, 47,5% планируют отдать свой голос за партию "Слуга народа".

Проходной барьер преодолевают "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,4%), "Европейская Солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7,5%) и партия "Голос" (6,4%) .

За партию "Сила и честь" готовы проголосовать 4,3%, за "Радикальная партия" - 2,5%, партию "Гражданская позиция" - 2,4%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

В случае второго тура, если партия, которую они поддерживают сейчас, не будет участвовать в выборах, 10,6% избирателей могут проголосовать за партию "Слуга народа". 7,8% - могут поддержать партию "Батькивщина"; 6,7% - партию "Голос"; 6,6% - партию "Оппозиционная платформа - За жизнь"; 5,7% - партию "Сила и честь"; 3,9% - партию "Гражданская позиция"; 3,1% - партию "Европейская солидарность". Остальные партии поддерживают менее 3%.

Вместе с тем, четверть опрошенных отметили, что планируют отпуск на вторую половину июля 2019 года. При этом 80% из них считают, что смогут проголосовать. 14% - заявили обратное, еще 6% - не определились.

Треть планирует провести отпуск по месту жительства, 37% отметили, что имеют планы посетить другой регион Украины, 18% - за границу, 18% - еще не определились. Относительно больше тех, кто планирует отдых на вторую половину июля, среди избирателей партий "Европейская Солидарность", "Слуга народа", а также тех, кто вообще не намерен принимать участие в голосовании.

Исследование проводилось 6-9 июня 2019 среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.

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