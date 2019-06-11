Зеркаль рассказала в Гааге, как РФ нарушает Конвенцию ООН по морскому праву
Об этом она нанисала в Facebook.
В частности, Зеркаль сообщила, что Россия противоправно построила мост через международный пролив, ущемляет суда всех стран, направляющихся в украинские порты или из них, разворовывает украинские энергоресурсы в пределах прав Украины на морских просторах, препятствует вылову рыбы украинскими рыбаками.
По словам представителя Украины, начиная с весны 2014 Россия похитила в Украине уже более 9 млрд кубометров природного газа. В результате действий России также существенно сократился украинский ежегодный вылов рыбы.
"Эти нарушения составляют в своей совокупности сплошное пренебрежение международного морского права со стороны России", - подчеркнула заместитель главы МИД.
Зеркаль подчеркнула, что дело Украины не касается суверенитета над Крымом, поскольку этот вопрос - не оспаривается и вне всяких сомнений.
"Сегодня вы увидите, почему России не удастся избежать вашей юрисдикции. Я убеждена: заслушав наши аргументы, вы согласитесь, что Украина уполномочена представить вам свое дело и стремиться к правосудию в соответствии Конвенции", - сказала она.
Зеркаль отметила, что предварительные возражения России не являются результатом добросовестной оценки юрисдикции арбитражного трибунала.
"Вместо того, чтобы отвечать на аргументы Украины о нарушении норм морского права, Россия пытается переформатировать спор", - сказала она.
Напомним, слушания в постоянном третейском суде в Гааге стартовали в понедельник и продлятся до пятницы.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
Читайте также
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются