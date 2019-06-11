Зеленский сменил руководство ГУД

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Указы обнародованы на сайте главы государства 11 июня.

В указе №360 / 2019 говорится: "Уволить Куцыка Ивана Марковича с должности руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением".

Указом №361 / 2019 уволен Сарнацкий Евгений Владимирович с должности заместителя руководителя ГУД согласно поданному им заявлению.

В то же время, президент Украины подписал указ №362 / 2019, которым назначил заместителя руководителя Государственного управления делами Борзова Сергея Сергеевича временно исполнять обязанности руководителя ГУД.