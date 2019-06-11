Из-за жары. В парках Киева установили арки с прохладной водой

11 июня, 2019, 15:00

Арки с прохладной водой, которая распыляется, появились в парках и скверах столицы

Об этом сообщает пресс-служба КО "Киевзеленстрой" в Facebook .

Такие места прохлады разместили в следующих парках:

"Рыльского" в Голосеевском районе;

"Победа", "Шумского" и "Аврора" в Днепровском районе;

"Отрадный" и им. Островского в Соломенском районе;

парк "Молодежный" и "Деснянский" в Деснянском районе;

парк им.Т. Шевченко в Шевченковском районе;

Мариинский и Крещатый в Печерском районе;

сквер на Щекавицкой и Сагайдачного в Подольском районе;

на проспекте Победы, 97 возле администрации в Святошинском районе;

в сквере по ул. М. Тимошенко возле администрации Оболонского района.

Также сообщается, что все арки выполнены из древесины, взятой из аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков.

Напомним, что синоптик сообщила о жаре более 30 градусов к концу недели.