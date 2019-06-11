Испанский дипломат переплыл Керченский пролив и нарушил украинскую границу

11 июня, 2019, 14:02

Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиелья принял участие в российских соревнованиях X-Waters, пересекая вплавь Керченский пролив от косы Чушка в Краснодарском крае в крепость Ени-Кале в Керчи

Об этом сообщает Крим.Реалии.

1 июня в России провели соревнования X-Waters в Керченском проливе, участие в которых принял испанский консул в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиелья. Он подтвердил этот факт, но отказался комментировать, предупреждали его организаторы о последствиях посещения аннексированного Крыма.

"Не знаю. Я не хочу никаких комментариев давать", - сказал Альфонсо Лопес Пандиелья.

Дипломат также подтвердил, что, будучи почетным консулом, не находится на государственной службе в Испании.

В Госпогранслужбе Украины напомнили об ответственности за посещение аннексированного Крыма с нарушением режима пересечения украинской госграницы.

"Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года. Размер штрафа до 5100 гривен, если же это нарушение было совершено группой лиц, то от 5100 гривен", - сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко .

После аннексии Украины закрыла все международные пункты пропуска на полуострове. Законно попасть в Крым можно только через пункты въезда-выезда на административной границе с Херсонской областью. Нарушителям грозит депортация и штраф.