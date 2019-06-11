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Espreso.tvОбществоВысший совет правосудия уволил судью, которая председательствовала по делам Мосийчука и Саакашвили

Высший совет правосудия уволил судью, которая председательствовала по делам Мосийчука и Саакашвили

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Печерского районного суда г. Киева Ларису Цокол

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

На заседании Высшего совета правосудия 11 июня 2019 года рассмотрены материалы об освобождении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений, говорится в сообщении.

Отмечается, что ВРП решила освободить Ларису Цокол с должности судьи Печерского районного суда г. Киева в отставку.

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