Высший совет правосудия уволил судью, которая председательствовала по делам Мосийчука и Саакашвили
11 июня, 2019, 14:27
Высший совет правосудия уволил в отставку судью Печерского районного суда г. Киева Ларису Цокол
Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.
На заседании Высшего совета правосудия 11 июня 2019 года рассмотрены материалы об освобождении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений, говорится в сообщении.
Отмечается, что ВРП решила освободить Ларису Цокол с должности судьи Печерского районного суда г. Киева в отставку.
- Напомним, в ноября 2015 года судья Печерского райсуда Киева Лариса Цокол рассматривала дело нардепа-радикала Игоря Мосийчука, которого ГПУ обвинила во взяточничестве. Цокол объявила перерыв в заседании суда до момента, когда обвиняемый Мосийчук сможет лично принять в нем участие .
- 15 ноября Печерский райсуд Киева отпустил из-под стражи нардепа Игоря Мосийчука, задержанного по подозрению во взяточничестве.
- В декабря 2017 г. судья Цокол отказалась предоставить разрешение на арест Саакашвили. Поэтому Высший совет правосудия открыл против судьи дисциплинарное дело .
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