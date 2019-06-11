ВОЗ проанализирует в Украине распространения вирусных гепатитов

11 июня, 2019, 15:29

В Украине начала работу миссия Всемирной организации здравоохранения по стратегической информации и эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Международные эксперты из центрального, регионального и украинского офиса ВОЗ совместно с экспертами Центра будут работать с 10 по 14 июня. Эксперты ВОЗ посетят 8 медицинских учреждений специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи, а также изучат опыт работы неправительственных организаций с населением, которое находится в группах риска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что миссия ВОЗ планирует оценить состояние и выявить недостатки в системе эпиднадзора за вирусными гепатитами.

Международные эксперты также оценят управления качеством данными, а также мониторинга и оценки, рассмотрят проект нового порядка эпидемиологического надзора за гепатитами В и С, новые формы отчетности и процесс ее сборки. Кроме того, планируется оказать помощь Украине в сборе данных о гепатитах В и С, чтобы иметь возможность отчитываться в Глобальной системе отчетности ВОЗ по гепатиту.

Ожидается, что по результатам работы миссии будет заключено соглашение о дальнейшем сотрудничестве и технической поддержке, сформирован комплексный отчет о эпидемиологическом надзоре и мониторинге вирусных гепатитов в Украине, рекомендации для улучшения эпидемиологического надзора, мониторинга и оценки вирусных гепатитов, а также рекомендации в проект повестки эпиднадзора за гепатитами.